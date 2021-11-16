Певица и актриса Дженнифер Лопес, которая снова закрутила роман с бывшим возлюбленным Беном Аффлеком, в последнее время прекратила публиковать новые кадры.

Дженнифер Лопес снимается в романтической комедии, поэтому ради новой роли уехала от детей на какое-то время и прекратила показывать в сети новые кадры. Поклонники же вспоминают ее последние работы.

Многие кадры Лопес часто не показывает, поэтому фанаты делают это за нее. В стильном белом комбинезоне с одной лямкой на плече и оригинальным дизайном звезде удалось показать, насколько хорошо она выглядит.

При этом Лопес в реальной жизни не носит классические костюмы. Ради таких образов на постановочных кадров Дженнифер также выбирает яркий макияж и надевает парик, чтобы скрыть свои короткие локоны.

Как можно заметить, 52-летняя актриса и певица Дженнифер Лопес не часто делится фотографиями в блогах, так очень занята. При этом ей это не помешало собрать 182-миллионную аудиторию в Инстаграм, где фанаты ждут новых снимков, как глоток воздуха.

Ранее Джей Ло решила порадовать фолловеров несколькими фото. На снимках Лопес была в белом платье с открытой спиной. Звезда дополнила образ босоножками на шпильке, а также ярким мейкапом.

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