Популярная 52-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес, недавно расказавшая о своем домашнем уходе за лицом и телом, показала подтянутую фигуру на прогулке.

Артистка старается показывать в сети только те фото, которые продемонстрируют ее саму в лучшем свете. Причем сама Лопес не любит много говорить о своем уходе, подчеркивая, что всего добилась сама.

Многие не верят Дженнифер, ведь 52-летняя знаменитость выглядит моложе своих лет. В коротком топике звезда легко доказала, что все еще хороша собой и много занимается. Пресс Лопес был виден и без эффектного позирования.

Стоит также отметить, что обычно на публике Лопес появляется в платьях с вырезами и в нарядах с блестками. А вот в повседневности, как видно, Лопес выбирает исключительно одежду для удобства.

Ранее мы писали, что дети Дженнифер уже заметно выросли и изменились, но артистка скучает по времени, когда они были совсем маленькими и она читала им сказки по вечерам.

«Какие малыши; Как летит время! 🥺; Они так быстро растут; Младенцы тут совсем еще😍; Кто-то сказал "воссоздать это фото"? 👀 ❤️; просто прелесная молодая мама❤️; А раньше выглядела иначе; сладкое время; давно такого не было», - ответили в сети.

Напомним, Дженнифер Лопес в платье из одной сеточки без стеснения показала свои изгибы

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