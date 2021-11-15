Популярна 52-річна співачка і актриса Дженніфер Лопес, яка поїхала зніматися в новому фільмі, вразила зовнішністю в білій сукні

Дженніфер Лопес дотримується безлічі правил догляду за собою і нерідко розповідає про те, як їй подобається косметика власного бренду. Хоча багато хто сумнівається в тому, що Лопес не користувалася послугами косметолога і не робила уколи ботокса, її фігура говорить про те, що Дженніфер все одно багато працює.

За собою Лопес стежить дуже ретельно, на кадрах видно, що Дженніфер виглядає дуже привабливо у відкритих і коротких нарядах і може покрасуватися підтягнутою фігурою, хорошою шкірою і відсутністю зморшок.

Причому артистка запевняє, що після відмови від усіх напоїв, крім соків і смузі, вона стала себе краще почувати.

"Ти джерело моєї радості, центр мого світу, все моє серце Ти мій ангел; приголомшливий вигляд, як завжди🔥; моя повага цій жінці; виглядає як дівчинка; любов❤️; така красива Джло; у мене немає слів через всіх твоїх чудових обдарувань і таланту. І Бог відмінно використовує вас; самий сік😘», - пишуть фанати.

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