Популярная 52-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес, которая уехала сниматься в новом фильме, впечатлила внешностью в белом платье
Дженнифер Лопес придерживается множества правил ухода за собой и нередко рассказывает о том, как ей нравится косметика собственного бренда. Хотя многие сомневаются в том, что Лопес не пользовалась услугами косметолога и не делала уколы ботокса, ее фигура говорит о том, что Дженнифер все равно много работает.
За собой Лопес следит очень тщательно, на кадрах видно, что Дженнифер выглядит очень привлекательно в открытых и коротких нарядах и может покрасоваться подтянутой фигурой, хорошей кожей и отсутствием морщин.
Причем артистка уверяет, что после отказа от всех напитков, кроме соков и смузи, она стала себя лучше чувствовать.
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«Ты источник моей радости, центр моего мира, все мое сердце Ты мой ангел; Ошеломляющий вид, как всегда🔥; мое почтение этой женщине; выглядит как девочка; Любовь❤️; Такая красивая Джло; У меня нет слов из-за всех твоих чудесных дарований и таланта. и Бог отлично использует вас; Самый сок😘», - пишут фанаты.
Напомним, Дженнифер Лопес в платье из одной сеточки без стеснения показала свои изгибы
А еще Politeka сообщала, что 52-летняя Лопес в маленьком топике лишила дара речи на красной дорожке
Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес в пылких объятиях Бена Аффлека не стала скрывать чувств на красной дорожке