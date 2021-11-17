Співачка і актриса Дженніфер Лопес у свої 52 роки здатна вразити не тільки яскравими виступами на концертах, але ще і порадувати модними образами і підтягнутою фігурою.

Лопес здатна привернути увагу будь-яким чином на публіці. Причому не тільки через те, що її завжди впізнають. Справа в тому, що виконавиця завжди вибирає одяг, яка б не приховувала її форм, а тільки підкреслювала сильніше вигини.

Заради ідеальних сідниць, пружних м'язів і відсутності зморшок, Лопес працює в залі по кілька разів на тиждень, а також ходить на Спортивні танці і харчується за планом свого дієтолога. Більш того, виконавиця не п'є чай, каву і алкоголь навіть на світських вечорах і заходах.

Як видно на кадрах, на яких Лопес блиснула достоїнствами у всій красі, артистка все ще може показати дивовижний вигляд. Відкрита спина, тонка талія і пишні стегна виглядали дуже добре, складно сказати, що знаменитості 52 роки.

Також фанати отримали кілька знімків перед завершенням зйомок і були вражені виглядом артистки з короткою стрижкою, світлими локонами і в червоній обтягуючій сукні з блискітками.

"їй йде стрижка; як цукерка і обгортка яскрава; ми всі чекаємо, просто любите її, вона така природна актриса, для неї це здається легким справа... вже, на мій погляд, володарка Оскара; Дженіфер супер, красуня, впевнена, сексуальна❤», - пишуть фанати.

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