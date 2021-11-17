Певица и актриса Дженнифер Лопес в свои 52 года способна впечатлить не только яркими выступлениями на концертах, но еще и порадовать модными образами и подтянутой фигурой.

Лопес способна привлечь внимание любым образом на публике. Причем не только из-за того, что ее всегда узнают. Дело в том, что исполнительница всегда выбирает одежду, которая бы не скрывала ее форм, а только подчеркивала сильнее изгибы.

Ради идеальных ягодиц, упругих мышц и отсутствия морщин, Лопес трудится в зале по несколько раз в неделю, а также ходит на спортивные танцы и питается по плану своего диетолога. Более того, исполнительница не пьет чай, кофе и алкоголь даже на светских вечерах и мероприятиях.

Как видно на кадрах, на которых Лопес сверкнула достоинствами во всей красе, артистка все еще может показать изумительный вид. Открытая спина, тонкая талия и пышные бедра выглядели очень хорошо, сложно сказать, что знаменитости 52 года.

Также фанаты получили несколько снимков перед завершением съемок и были впечатлены видом артистки с короткой стрижкой, светлыми локонами и в красном обтягивающем платье с блестками.

«ей идет стрижка; как конфетка и обертка яркая; Мы все ждем, просто любите ее, она такая естественная актриса, для нее это кажется легким дело... уже, на мой взгляд, обладательница Оскара; Дженифер супер, красотка, уверенная, сексуальная❤», - пишут фанаты.

Напомним, Дженнифер Лопес в платье из одной сеточки без стеснения показала свои изгибы

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