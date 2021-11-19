Переможниця шоу "Холостяк-10", телеведуча і колишня гімнастка Даша Ульянова підняла тему прийняття себе і розповіла, чи не думає вона про пластику.
Даша Ульянова перемогла на проекті «Холостяк», проте не залишилася з головним героєм шоу. Проте, прославитися молодій гімнастці вдалося завдяки своїй поведінці.
Даша постійно демонструвала свою розтяжку, красувалася шпагатами на всіляких заходах в шоу. А після проекту навіть встигла влаштувати спеціальний марафон для фанатів. Зараз в мережі дівчина часто відповідає на різні питання.
Цього разу тема зайшла про прийняття себе і комплексах через форму і розмір бюста. Навіть супроводила відповідь роликом з демонстрацією фігури і висловилася:
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"О-о, це складна тема про прийняття себе. Є два варіанти: робите собі груди і не комплексуєте. Або полюбіть свою красиву, натуральну, нехай і невелику, але красиву груди».
Раніше Даша порадувала фанатів новим постом на своїй сторінці в Instagram. У публікації Ульянова поділилася кількома знімками. На фото дівчина позувала в одному і тому ж образі, приймаючи різні пози. Ульянова була одягнена в ефектний чорні боді, що обтягує її струнку фігуру. Родзинки поряд додавали два великих вирізу з боків.
Образ Даші доповнив легкий макіяж, а її волосся завдяки вологому укладанню виглядали трохи недбало і романтично.
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