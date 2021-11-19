Победительница шоу «Холостяк-10», телеведущая и бывшая гимнастка Даша Ульянова подняла тему принятия себя и рассказала, не думает ли она о пластике.

Даша Ульянова победила на проекте «Холостяк», однако не осталась с главным героем шоу. Тем не менее, прославиться молодой гимнастке удалось благодаря своему поведению.

Даша постоянно демонстрировала свою растяжку, красовалась шпагатами на всевозможных мероприятиях в шоу. А после проекта даже успела устроить специальный марафон для фанатов. Сейчас в сети девушка часто отвечает на разные вопросы.

В этот раз тема зашла о принятии себя и комплексах из-за формы и размера бюста. Даже сопроводила ответ роликом с демонстрацией фигуры и высказалась:

«О-о, это сложная тема о принятии себя. Есть два варианта: делаете себе грудь и не комплексуете. Или полюбите свою красивую, натуральную, пусть и небольшую, но красивую грудь».

Ранее Даша порадовала фанатов новым постом на своей странице в Инстаграм. В публикации Ульянова поделилась несколькими снимками. На фото девушка позировала в одном и том же образе, принимая разные позы. Ульянова была одета в эффектный черные боди, обтягивающий ее стройную фигуру. Изюминки наряду добавляли два больших выреза по бокам.

Образ Даши дополнил легкий макияж, а ее волосы благодаря влажной укладке выглядели немного небрежно и романтично.

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