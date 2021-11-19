Голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі, яка знову стала з'являтися на публіці і навіть бере з собою дітей, нещодавно знову з'явилася на світському заході.

Вчора ввечері Джолі відвідала прем'єру документального фільму " папір і клей», який пройшов в Лос-Анджелесі. Для свого виходу в світ зірка вибрала звичний простий образ в лаконічному стилі.

Так, Анджеліна одягла чорну спідницю-олівець, яку доповнила лаконічним светром з горлом і класичними човниками в тон. Але навіть простий вигляд не зробив Джолі гірше, адже вона виглядала навіть молодше звичайного.

Зараз зірка рідко одягає щось яскраве, тому чорний колір вже звичний для неї. Зрідка зірка вибирає спокійні тони і скромні сукні з максимально закритими декольте.

На прем'єрі цього разу Джолі блищала в природному вигляді поруч з відомим колегою і близьким товаришем.

Раніше артистка ефектно вийшла в світ і в черговий раз вразила шанувальників бездоганним образом. Причому її моложавий вигляд відразу запримітили в мережі.

Джолі для свого виходу вибрала наряд в темних тонах, акцентувавши увагу на зовнішності. Джолі вже давно є музою і амбасадором косметичного бренду, заради якого і приїхала.

Нагадавши, Анджеліна Джолі в класичному вбранні довела, що завжди виглядає розкішно: "не здає позиції".

Як повідомляла Politeka, Джолі з мінімумом косметики показала, наскільки хороша була раніше:"тут є підступ".

Також Politeka писала, що Джолі показала, наскільки ідеально виглядає в чорному:"позбавляєш дару мови".