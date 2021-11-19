Голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли, которая снова стала появляться на публике и даже берет с собой детей, недавно снова появилась на светском мероприятии.

Вчера вечером Джоли посетила премьеру документального фильма «Бумага и клей», который прошел в Лос-Анджелесе. Для своего выхода в свет звезда выбрала привычный простой образ в лаконичном стиле.

Так, Анджелина надела черную юбку-карандаш, которую дополнила лаконичным свитером с горлом и классическими лодочками в тон. Но даже простой вид не сделал Джоли хуже, ведь она выглядела даже моложе обычного.

Сейчас звезда редко надевает что-то яркое, поэтому черный цвет уже привычный для нее. Изредка звезда выбирает спокойные тона и скромные платья с максимально закрытыми декольте.

На премьере в этот раз Джоли блистала в естественном виде рядом с известным коллегой и близким товарищем.

Ранее артистка эффектно вышла в свет и в очередной раз поразила поклонников безупречным образом. Причем ее моложавый вид сразу заприметили в сети.

Джоли для своего выхода выбрала наряд в темных тонах, акцентировав внимание на внешности. Джоли уже давно является музой и амбассадором косметического бренда, ради которого и приехала.

Напомним, Анджелина Джоли в классическом наряде доказала, что всегда выглядит роскошно: "Не сдает позиции".

Как сообщала Politeka, Джоли с минимумом косметики показала, насколько хороша была раньше: "Здесь есть подвох".

Также Politeka писала, что Джоли показала, насколько идеально выглядит в черном: "Лишаешь дара речи".