Меган Маркл - 40-річна дружина британського принца Гаррі, вперше за довгий час показала фото їхнього сина Арчі, якому вже два з половиною роки.

Це сталося під час участі герцогині Сассекської на ток-шоу знаменитої телеведучої Еллен ДеДженерес в четвер, 18 листопада.

Меган поділилася новою фотографією свого сина. Хлопчик зображений ззаду. Арчі стоїть в сімейному курнику, він тримає в руках кошик і дивиться на курей.

Можна помітити, що хлопчик успадкував руду шевелюру свого батька принца Гаррі.

"Він такий милий з курчатами. Арчі така ніжна людина», - сказала ДеДженерес, яка живе з Меган і Гаррі по сусідству в Монтесіто і часто відвідує сім'ю.

Меган посміхнулася і відповіла: «Ой, спасибі».

Також цікаво, що Арчі взутий в гумові чоботи, на яких зображена Свинка Пеппа, популярний британський мультиплікаційний персонаж. (Принц Вільям раніше сказав BBC Radio 1, що його син, принц Джордж, був великим шанувальником Свинки Пеппи, перш ніж перейти до пожежного Сема.)

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