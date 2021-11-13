Герцогиня Сассекская, Меган Маркл, в переписке со своим бывшим секретарем по коммуникациям Джейсоном Кнауфом, рассказала, зачем написала письмо отцу.

Жена принца Гарри судится с британским изданием Mail on Sunday, в рамках слушание в Апелляционном суде была обнародована переписка Меган Маркл с бывшим секретарем по коммуникациям Джейсоном Кнауфом. В сообщениях говорится, что герцогиня решила написать письмо отцу, Томасу, которое позже было обнародовано в прессе, а она из-за этого подала в суд.

В сообщениях Джейсону Кнауфу бывшая актриса сделала неожиданное признание: "Все, что я написала, было сделано с учетом того, что это может просочиться, поэтому я тщательно подбирала слова".

Само письмо же звезда решила написать отцу, ведь хотела помочь принцу Гарри. Меган просила Томаса прекратить общаться с прессой, ведь ее мужа постоянно за это ругала королевская семья. По словам Маркл, скандалы причиняли боль внуку Елизаветы II.

Королевская семья, по мнению Маркл, принципиально не понимала причин проблем с отцом, и просила, чтобы та встретилась с ним и поговорила.

Герцогиня надеялась, что принц Гарри скажет родственникам, мол Меган написала отцу Томасу, но того это не остановило. В итоге это действительно не остановило Томаса Маркла, который продолжил делать громкие заявления в СМИ, и обнародовал письмо в прессе.

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