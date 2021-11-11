40-летняя жена британского принца Гарри, герцогиня Сассекская, Меган Маркл, впервые за долгое время появилась на светском мероприятии и снова оконфузилась из-за выбора наряда.

Впервые за долгое время принц Гарри и Меган Маркл вышли в свет. Пара посетила гала-вечер Salute to Freedom в Нью-Йорке в музее морского и воздушного космоса Intrepid в Нью-Йорке. Гарри должен быть в военной форме, но ему запретили ее носить из-за отказа от королевских обязанностей. А вот Меган выбрала весьма дерзкий наряд.

На мероприятие 40-летняя герцогиня Сассекская приехала в красном платье с внушителньым декольте от Carolina Herrera из коллекции Pre-Fall 2022. Причем в сети заметили небольшой конфуз – выбрала Маркл не только довольно дерзкий наряд, но еще и несколько неудачный, ведь он был ей явно маленький по размеру.

«Принц Гарри и герцогиня Меган Маркл ✨ да или нет?; была бы богиня, если бы не одно но – размер!; Абсолютно да! Это платье красивого цвета, но ничего не делает для ее фигуры. Оденьте ее в красное платье с разрезом на ноге и распущенными волосами; было бы хорошо, но маловато; дайте ей нормальную одежду; Она пухленькая или беременная?; Может быть, не лучший выбор; Не очень хороший вид».

Ранее Томас Маркл поделился скандальным мнением об отношениях своей сестры. Он рассказал, что когда-то они с Меган были близки. По словам Томаса, в последний раз он видел старшую сестру в 2011 году на похоронах бабушки. После этого актриса перебралась в Канаду и их общение сошло на нет.

По словам Томаса, сейчас Меган уже не тот человек, каким была раньше. Маркл-младший считает, что это связано с ее погружением в мир людей, «которые составляют один процент от общества». Томас пояснил, что имеет в виду их благосостояние.

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