Отец герцогини Сассекской, Томас Маркл, может скоро выдать подробности о дочери, которые раньше держал в секрете - такое мнение высказал один из экспертов.

Отец Меган Маркл, жены британского принца Гарри, публично выяснял отношения с дочерью примерно полгода назад. Томас Маркл неоднократно рассказывал прессе, что дочь не уделяет ему внимание.

По словам мужчины, он не узнает Меган, ведь деньги и слава изменили ее, пишет Daily Mail. Надежд на примирение практически не было, к тому же отец обнародовал личное письмо от дочери.

Королевский эксперт, писатель Томас Бауэр высказал мнение, что скоро отец Маркл окончательно потеряет терпение, и выдаст все секреты дочери.

Бауэр отметил, что Меган Маркл в молодом возрасте ориентировалась на семью, но с возрастом отреклась от всего, в том числе, и от отца. Бывшая актриса оборвала все связи с отцом, точно также, как и с бывшим мужем, когда ее карьера пошла вверх. Герцогиню можно представить амбициозным и беспощадным человеком.

По мнению эксперта, скоро будет буря, ведь отцу есть, что рассказать о дочери, у которой много скелетов в шкафу.

Отметим, до брака с принцем Гарри Меган Маркл была замужем за голливудским продюсером Тревором Энгельсоном.

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