40-летнюю жену принца Гарри и известную актрису Меган Маркл раскритиковали из-за неудачного наряда на красной дорожке.

Как передает Politeka.net, Меган Маркл является герцогиней Сассекская и 40-летней женой принца Гарри. Также она прославилась как известная актриса и фотомодель. В браке со внуком британской королевы Елизаветы II у них родилось двое детей - сын Арчи и дочь Лилибет.

Так, на этот раз Меган Маркл вместе со своим мужем принцом Гарри появилась на красной дорожке. Она вышла в необычном платье с открытыми плечами и вырезом. Однако у этого платья пышная юбка, которая подчеркнула пышные формы актрисы.

"Новый выход Меган Маркл: герцогиня появилась на гала-вечере в Нью-Йорке в красном платье Carolina Herrera со шлейфом и глубоким вырезом. Нравится образ?", - спросили на аккаунте издания.

Пользователи сети прокомментировали образ Меган Маркл на красной дорожке: "Она поправилась", "Какая-то она крупноватая", "Честно? Такое себе", "Фасон как-то не очень", "Бедра визуально еще шире сделала", "Как-то оно на ней плохо сидит, сразу плюс килограмм 20", "Кентавр", "Мне не нравится, не её фасон сейчас. Худеть надо и срочно, она публичная личность и хорошо выглядеть её работа)".

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