Герцог Кембриджский принц Уильям довел Кейт Миддлтон до слез - герцогиня была очень расстроена и переживала за отношения с нынешним супругом.

Об этом заявила автор книги "Создание современного романа" Кэти Николл, передает Express.co.uk.

Как оказалось, герцог Кембриджский принц Уильям довел Кейт Миддлтон до слез, решив не проводить с ней новогодний отпуск в начале их отношений в 2006-м.

Уильям обещал отпраздновать Рождество в Сандрингеме с семьей. После этого он планировал поехать в дом Кейт, как раз к Новому году. Вместо этого он остался со своими родственниками, а Кейт осталась со своей семьей. Стоит отметить, что рождественские планы королевской семьи обычно предполагают сбор родственников в Сандрингеме в Восточной Англии.

Кейт тогда начала задумываться над тем, важна ли вообще она для Уильяма и даже подумывала о разрыве с ним.

"У Уильяма были сомнения, и он сел со своим отцом и бабушкой, чтобы откровенно обсудить свое будущее с Кейт. Оба посоветовали ему не торопиться", – ответила Николл.

Напомним, принц Гарри оконфузился рядом с властной Меган Маркл.

Как сообщала Politeka, Кейт Миддлтон хитро отомстила принцу Гарри в особенный для него день.

Также Politeka писала, что подруга Меган Маркл отомстила Кейт Миддлтон и принцу Уильяму за оскорбления: инцидент попал на видео.