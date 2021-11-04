Сводный брат герцогини Сассекской Меган Маркл уверен в том, что их с принцем Гарри в будущем ждет развод из-за отношения бывшей актрисы к деньгам.

Томас Маркл поделился скандальным мнением об отношениях своей сестры в интервью для фильма Big Brother VIP, который вышел на австралийском телевидении, сообщает The Sun.

Он рассказал, что когда-то они с Меган были близки. По словам Томаса, в последний раз он видел старшую сестру в 2011 году на похоронах бабушки. После этого актриса перебралась в Канаду и их общение сошло на нет.

По словам Томаса, сейчас Меган уже не тот человек, каким была раньше. Маркл-младший считает, что это связано с ее погружением в мир людей, «которые составляют один процент от общества». Томас пояснил, что имеет в виду их благосостояние.

«Деньги изменили ее, деньги и слава очень сильно вскружили ей голову», - заявил Маркл.

Он также рассказал, что во время первого брака Меган крайне холодно вела себя по отношению к тогдашнему мужу Тревору. Томас уверен, что «следующий, кого она перемелет, будет Гарри». Брат герцогини указал на то, что после женитьбы принц перестал улыбаться на всех своих фотографиях.

Томас считает, что впереди их с Меган ждет неизбежный развод.

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