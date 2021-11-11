40-летняя жена принца Гарри, герцогиня Сассекская, Меган Маркл засветилась на мероприятии в весьма откровенном платье – на ее руке заметили браслет, который принадлежал принцессе Диане.

Как пишет Politeka.net, на днях Меган Маркл и принц Гарри засветились на гала-вечере в Нью-Йорке, который был посвящен Дню ветеранов. 40-летняя Меган, которая уже успела родить принцу двоих детей, появилась на мероприятии в красном платье с глубоким вырезом.

Отмечается, что Меган была одета в платье Carolina Herrera с пышным шлейфом и необычным вырезом. Образ она дополнила туфлями и украшениями. Эксперты заметили на ее руке бриллиантовый браслет покойной принцессы Дианы. Это украшение перешло бывшей актрисе в наследство после замужества.

Добавим, что принц Гарри выбрал более сдержанный наряд. Он был одет в классический смокинг и белую рубашку. Образ дополнила бабочка.

Как известно, в последнее время Меган и Гарри редко появлялись на публике. Это один из немногих их светских выходов.

Напомним, что Меган Маркл засветилась в украшении от принцессы Дианы: кадры.

Как сообщала Politeka, Меган Маркл опозорилась, засветившись в неподобающем наряде: "Она пухленькая или…?".

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