40-річна дружина британського принца Гаррі, герцогиня Сассекська, Меган Маркл, вперше за довгий час з'явилася на світському заході і знову осоромилася через вибір вбрання.

Вперше за довгий час принц Гаррі і Меган Маркл вийшли в світ. Пара відвідала гала-вечір Salute to Freedom в Нью-Йорку в музеї морського і повітряного космосу Intrepid в Нью-Йорку. Гаррі повинен бути у військовій формі, але йому заборонили її носити через відмову від королівських обов'язків. А ось Меган вибрала вельми зухвалий наряд.

На захід 40-річна герцогиня Сассекська приїхала в червоній сукні зі значним декольте від Carolina Herrera з колекції Pre-Fall 2022. Причому в мережі помітили невеликий конфуз-вибрала Маркл не тільки досить зухвалий наряд, але ще і кілька невдалий, адже він був їй явно маленький за розміром.

"Принц Гаррі і герцогиня Меган Маркл ✨ так чи ні?; була б богиня, якби не одне але-розмір!; Абсолютно так! Це плаття красивого кольору, але нічого не робить для її фігури. Одягніть її в червоне плаття з розрізом на нозі і розпущеним волоссям; було б добре, але замало; дайте їй нормальний одяг; вона пухленька або вагітна?; Може бути, не найкращий вибір; не дуже хороший вигляд".

Раніше Томас Маркл поділився скандальною думкою про стосунки своєї сестри. Він розповів, що колись вони з Меган були близькі. За словами Томаса, в останній раз він бачив старшу сестру в 2011 році на похоронах бабусі. Після цього актриса перебралася в Канаду і їх спілкування зійшло нанівець.

За словами Томаса, зараз Меган вже не та людина, якою була раніше. Маркл-молодший вважає, що це пов'язано з її зануренням у світ людей, «які складають один відсоток від суспільства». Томас пояснив, що має на увазі їх добробут.

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