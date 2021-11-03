З роками люди змінюються, і вік не обходить стороною знаменитостей, навіть незважаючи на великий догляд за зовнішністю - в мережі показали, як виглядали зірки в ранні роки і зараз.

Більшість знаменитостей багато займаються спортом, стежать за харчуванням і відвідують косметологів, передає Politeka.net. Хоча зірки ретельно доглядають за собою, всіляко намагаючись обдурити вік, все-таки з роками вони змінюються.

У мережі розмістили знімки, на яких зображені герцоги Сассекські Меган Маркл і принц Гаррі, американська світська левиця Кім Кардашьян та інші. (Щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки)

Примітно, що Кім Кардашьян неодноразово звинувачували в зловживанні косметичними процедурами і пластичними операціями. До слова, Меган Маркл також в мережі викривали у виправленні носа і експериментах зі збільшенням губ.

Користувачі Мережі прокоментували оприлюднені знімки знаменитостей:

"Мужики старіють, баби гарнішають😂", "помітила, що погляд з віком стає згаслий, без блиску", "більше всіх старшого принца роки потріпали", "всі добре виглядають ) просто трохи подорослішали, це чекає всіх нас ))", "Чет у Марклуші погляд не такий розкритий став", "Вільям в молодості - вилитий матуся Діана. Але життя його потріпало....А ось Гаррі став симпатичніше.( на мій погляд)".

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