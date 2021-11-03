С годами люди меняются, и возраст не обходит стороной знаменитостей, даже несмотря на большой уход за внешностью - в Сети показали, как выглядели звезды в ранние годы и сейчас.

Большинство знаменитостей много занимаются спортом, следят за питанием и посещают косметологов, передает Politeka.net. Хотя звезды тщательно ухаживают за собой, всячески стараясь обмануть возраст, все-таки с годами они меняются.

В Сети разместили снимки, на которых запечатлены герцоги Сассекские Меган Маркл и принц Гарри, американская светская львица Ким Кардашьян и другие. (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы)

Примечательно, что Ким Кардашьян неоднократно обвиняли в злоупотреблении косметическими процедурами и пластическими операциями. К слову, Меган Маркл также в сети уличали в исправлении носа и экспериментах с увеличением губ.

Пользователи Сети прокомментировали обнародованные снимки знаменитостей:

"Мужики стареют, бабы хорошеют😂", "Заметила, что взгляд с возрастом становится потухший, без блеска", "Больше всех старшего принца годы потрепали", "Все хорошо выглядят ) просто немного повзрослели, это ждет всех нас ))", "Чет у Марклуши взгляд не такой раскрытый стал", "Уильям в молодости- вылитый мамочка Диана.Но жизнь его потрепала....А вот Гарри стал симпатичнее.( на мой взгляд)".

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