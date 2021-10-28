40-річна дружина британського принца Гаррі, герцогиня Сассекська, Меган Маркл, прочитала книгу про стосунки батьків до дітей, записавши нове відео.
У червні цього року Меган Маркл випустила свою першу детячу книгу" Лава", в якій розповідається про відносини батька і сина очима матері.
Герцогиня прочитала уривок книги на новому відео в Ютуб, в шоу Brightly Storytime Together. Проект націлений на те, щоб виховати в дітях любов до читання.
Ймовірно, відео було записано у дворі будинку герцогів в Монтесіто (США).
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На кадрах дружина принца позувала в світло-блакитній сорочці і синіх джинсах. Образ доповнювали аксесуари: Браслети Jennifer Meyer і Cartier, кільце Lorraine Schwartz і годинник Cartier покійної принцеси Діани. Останній Меган Маркл отримала в подарунок від чоловіка в перші роки відносин. Вартість прикрас герцогині склала 450 тис.дол.
Зазначимо, що Меган Маркл неодноразово піддавали критиці за дорогі образи. У деяких джерелах стверджується, що тільки за перший рік життя в королівській родині Меган витратила від 300 до 500 тис.дол. на наряди.
Зокрема, нещодавно колишня актриса прийшла в малозабезпечену школу в нью-йоркському Гарлемі в образі на 7 тис. дол.
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