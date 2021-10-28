40-річна дружина британського принца Гаррі, герцогиня Сассекська, Меган Маркл, прочитала книгу про стосунки батьків до дітей, записавши нове відео.

У червні цього року Меган Маркл випустила свою першу детячу книгу" Лава", в якій розповідається про відносини батька і сина очима матері.

Герцогиня прочитала уривок книги на новому відео в Ютуб, в шоу Brightly Storytime Together. Проект націлений на те, щоб виховати в дітях любов до читання.

Ймовірно, відео було записано у дворі будинку герцогів в Монтесіто (США).

На кадрах дружина принца позувала в світло-блакитній сорочці і синіх джинсах. Образ доповнювали аксесуари: Браслети Jennifer Meyer і Cartier, кільце Lorraine Schwartz і годинник Cartier покійної принцеси Діани. Останній Меган Маркл отримала в подарунок від чоловіка в перші роки відносин. Вартість прикрас герцогині склала 450 тис.дол.

Зазначимо, що Меган Маркл неодноразово піддавали критиці за дорогі образи. У деяких джерелах стверджується, що тільки за перший рік життя в королівській родині Меган витратила від 300 до 500 тис.дол. на наряди.

Зокрема, нещодавно колишня актриса прийшла в малозабезпечену школу в нью-йоркському Гарлемі в образі на 7 тис. дол.

Нагадаємо, астрологи оцінили сумісність принца Гаррі і Маркл зодіаку

Як повідомляла Politeka, дружина принца Гаррі Меган Маркл чесно розповіла про своє бідне життя в США

Також Politeka писала, що над принцом Гаррі і Меган Маркл нависла нова загроза