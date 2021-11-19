Меган Маркл – 40-летняя супруга британского принца Гарри, впервые за долгое время показала фото их сына Арчи, которому уже два с половиной года.

Это произошло во время участия герцогини Сассекской на ток-шоу знаменитой телеведущей Эллен ДеДженерес в четверг, 18 ноября.

Меган поделилась новой фотографией своего сына. Мальчик запечатлен сзади. Арчи стоит в семейном курятнике, он держит в руках корзину и смотрит на курей.

Можно заметить, что мальчик унаследовал рыжую шевелюру своего отца принца Гарри.

«Он такой милый с цыплятами. Арчи такой нежный человек», - сказала ДеДженерес, которая живет с Меган и Гарри по соседству в Монтесито и часто навещает семью.

Меган улыбнулась и ответила: «Ой, спасибо».

Также интересно, что Арчи обут в резиновые сапоги, на которых изображена Свинка Пеппа, популярный британский мультипликационный персонаж. (Принц Уильям ранее сказал BBC Radio 1, что его сын, принц Джордж, был большим поклонником Свинки Пеппы, прежде чем перейти к Пожарному Сэму.)

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