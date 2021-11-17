Британский принц Гарри вместе с женой Меган Маркл решили отказать Елизавете II в своем присутствии на важном празднике - уже названа причина.

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл сложили с себя полномочия и переехали в США. Пара сделала несколько громких заявлений о королевской семье в скандальном интервью Опре Уинфри, тем не менее королева Елизавета II все равно хотела бы их видеть.

Бабушка принца не теряет надежды увидеть внука с женой и правнуков, Арчи и Лилибет, на Рождество, пишет Еxpress.

меган маркл, принц гарри, скрин

С 1988 года королевская семья отмечает новогодние праздники в Сандрингеме, к тому же Елизавета II впервые встретит Рождество без мужа принца Филиппа, который умер в апреле. Однако принц Гарри и Меган Маркл дали понять, что не прилетят на праздник в Британию.

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По словам писателя Стюарта Пирса, герцоги Сассекские очень заняты серией проектов. Эксперт выразил свое восхищение королеве, которая несмотря на трагедию продолжает соблюдать семейные традиции, и тем самым показывает, как преодолеть жалость к себе.

Королева Елизавета ІІ, похороны Филиппа, скрин

Отметим, 11 ноября Елизавета II впервые за 22 года пропустила День поминовения. По словам врачей, та якобы потянула спину, поэтому ей нужно было воздержаться от публичных мероприятий.

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