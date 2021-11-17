Британский принц Гарри вместе с женой Меган Маркл решили отказать Елизавете II в своем присутствии на важном празднике - уже названа причина.

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл сложили с себя полномочия и переехали в США. Пара сделала несколько громких заявлений о королевской семье в скандальном интервью Опре Уинфри, тем не менее королева Елизавета II все равно хотела бы их видеть.

Бабушка принца не теряет надежды увидеть внука с женой и правнуков, Арчи и Лилибет, на Рождество, пишет Еxpress.

С 1988 года королевская семья отмечает новогодние праздники в Сандрингеме, к тому же Елизавета II впервые встретит Рождество без мужа принца Филиппа, который умер в апреле. Однако принц Гарри и Меган Маркл дали понять, что не прилетят на праздник в Британию.

По словам писателя Стюарта Пирса, герцоги Сассекские очень заняты серией проектов. Эксперт выразил свое восхищение королеве, которая несмотря на трагедию продолжает соблюдать семейные традиции, и тем самым показывает, как преодолеть жалость к себе.

Отметим, 11 ноября Елизавета II впервые за 22 года пропустила День поминовения. По словам врачей, та якобы потянула спину, поэтому ей нужно было воздержаться от публичных мероприятий.

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