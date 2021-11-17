Британский принц Гарри вместе с женой Меган Маркл решили отказать Елизавете II в своем присутствии на важном празднике - уже названа причина.
Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл сложили с себя полномочия и переехали в США. Пара сделала несколько громких заявлений о королевской семье в скандальном интервью Опре Уинфри, тем не менее королева Елизавета II все равно хотела бы их видеть.
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С 1988 года королевская семья отмечает новогодние праздники в Сандрингеме, к тому же Елизавета II впервые встретит Рождество без мужа принца Филиппа, который умер в апреле. Однако принц Гарри и Меган Маркл дали понять, что не прилетят на праздник в Британию.
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