Дружина продюсера "Квартал 95" в купальнику на завязочках покрасувалася формами на пляжі: кадри

Відома українська актриса і дружина продюсера" Квартал 95 " покрасувалася на пляжі під час відпочинку в одному рожевому купальнику, показуючи себе з усіх боків.
Популярна актриса кілька днів тому відправилася на відпочинок до Єгипту разом з дітьми і нещодавно навіть розповіла про всі складнощі і проблеми, з якими зіткнулася. За словами Анни, єдині хвилини на пляжі, що вона приділяє собі – це випадкові миті.
Так як в інший час вона змушена стежити за синами, щоб вони нічого не накоїли і з ними нічого не сталося. Також в перший день відпочинку захворіла дитина актриси, про що вона теж розповідала.
Схоже, зараз все налагодилося, і зірка продовжує відпочивати на курорті, встигаючи також показати і особисті фото з узбережжя. У маленькому рожевому купальнику на завязочках Саліванчук зробила акцент на своїх формах.
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Анна також розповіла в Instagram про свою відпустку і думки з цього приводу:
"У мене є чітка позиція: жінка повинна бути красивою. Саме повинна. Тому що так задумано природою: квіти повинні цвісти, радувати око і виділяти тонкі аромати, птахи повинні співати, сонце світити. А жінка повинна подобатися собі, насолоджуватися собою і бути красивою", - додала Ганна Саліванчук.
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