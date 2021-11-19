Актриса Анна Саливанчук, жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, активно ведет свой Инстаграм-блог, в котором недавно поделилась радостным событием.

Так, старший сын Саливанчук и Божкова Глеб на днях отметил свое 6-летие (также пара воспитывает годовалого Никиту). В своих новых "сториз" актриса поделилась фото-воспоминаниями первого года жизни сына, передает Politeka.net.

Анна опубликовала серию снимков из личного архива, на которых показала, как Глеб выглядел в первый день своей жизни, а также выписку из роддома шесть лет назад.

Кроме того Саливанчук показала, как менялась внешность малыша каждый месяц, пока ему не исполнился 1 год.

Стоит отметить, шестилетие отпрыска семейство отметило на отдыхе в Египте. В частности, в день рождения "парадом" командовал Глеб. Анна показала, как купается с сыновьями в бассейне.

"5 дней были у моря, но сегодня командует Глеб и мы на бассейне", - говорится в подписи.

Саливанчук поздравила малыша отдельным постом, посвятив ему трогательное стихотворение.

Пользователи Сети присоединились к поздравлениям:

"счастливого детства.. 😍😍😍много-много радости❤️"

"С Именинником Вас 🎂"

"Поздравляю🔥❤️🙌 пусть только хорошее будет в его судьбе❤️"

"🥳Обнимаем крепко! Здоровья, улыбок, друзей и семью рядом❤️"

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