Известная украинская актриса и жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова Анна Саливанчук чувственно поздравила старшего сына с Днем рождения.

Как пишет Politeka.net, известная украинская актриса театра и кино Анна Саливанчук, которая прославилась после съемок в ситкоме "Однажды под Полтавой" и комедии "Свингеры", в 2015 году вышла замуж за продюсера студии "Квартал 95" Александра Божкова. Пара воспитывает двух сыновей - Никиту, которому недавно исполнился один год, и Глеба, который 17 ноября празднует шесть лет.

В своем Instagram Саливанчук поздравила сына с Днем Рождения, написала нежное стихотворение и показала смонтированное видео с фотографий мальчика.

Поклонники присоединились к поздравлениям в комментариях.

"Наилучшие пожелания в этот прекрасный день! 🌺🌺🌺💐💐💐💐", "Поздравляю 🔥❤️🙌 пусть только хорошо будет в его судьбе ❤️ ", "Поздравляю! Пусть растет счастливым человеком!)))", "Сладкий зайчик! Будь сильно счастливым и любим 😍 ", "Поздравляю с Днем рождения сыночка! Пусть растет здоровеньким и счастливеньким!!! Ему повезло с такими родителями!",- написали в сети.

Ранее Politeka писала, что маленький сын продюсера "Квартал 95" и актрисы Саливанчук серьезно заболел на отдыхе: "Ну почему ему так не повезло".

Напомним, что жена продюсера "Квартал 95" с Алиной Гросу померились красотами в купальниках: "Это трудный выбор".

A еще Politeka сообщала, что жена продюсера "Квартал 95" с формами напоказ неожиданно пожаловалась на отпуск: "На практике все иначе".