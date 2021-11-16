Анна Саліванчук, популярна актриса, яка одружена з продюсером "Квартал 95", розповіла в Instagram про проблему з дитиною на відпочинку, записавши сторіс.

Як пише Politeka.net, Анна Саліванчук вийшла заміж за продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова. У 2015 році актриса народила сина Гліба, а в 2020 році стала вдруге мамою, народивши хлопчика, якого назвала Микитою. Зараз зірка відпочиває в Єгипті і показує, як проводить час, в Instagram.

Нещодавно зірка показувала малюка Микиту, у якого на відпочинку з'явився висип. А на нових сторіс Саліванчук розповіла, що зараз відбувається.

"З приводу Микити. Висип огидна, нічого не допомагає, замовили в аптеці єгипетської спеціальні засоби. Потім розповім з приводу аптек в Єгипті. Не все так легко, в них просто так не пускають", - поскаржилася Саліванчук у відео.

На кадрах актриса стояла в сукні, позуючи перед дзеркалом.

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