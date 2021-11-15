Известная актриса Анна Саливанчук, которая несколько дней назад отправилась на отдых вместе с детьми, решила высказаться о том, как на самом деле проходят ее будни.

Анна отправилась в отпуск вместе с семьей, причем как оказалось отдых выглядит не таким расслабленным и ярким, как обычно это бывает на постановочных кадрах в жизни других звезд. По этому поводу Саливанчук честно высказалась в специальном видео.

Позируя в модном купальнике с довольно открытым декольте и с новой прической, звезда сразу привлекла внимание:

«Не знаю, кто придумал словосочетание «отдых с детьми. Конечно, при упоминании этих слов в голове всплывает яркая солнечная картинка побережья, улыбающихся детей с мамой возле замка с песка, и еще много других приятных моментов.

На практике все иначе. Во время отдыха с детьми у тебя активизируются все органы чувств, ты наблюдательный, не сводишь глаз со своего чада, профессиональнее чем спасатель. Врач со стажем и аптечкой «Дайбоже» на все случаи жизни. Что собственно и случилось в первый же день с нами🙈

Лучший в мире аниматор. Так как развлекать детей нужно постоянно, а не 1-2 проплаченных часа😂 На поплавать у тебя 10 минут. В случае если во время заплыва не увидишь чадо, лежащим (или сидящим) там, где его оставили, плывешь назад быстрее олимпийца» - высказалась Анна и получила поддержку в комментариях:

«В точку; Привет тебе ты красотка; Так и есть. Всё точно; поэтому крепитесь, все пройдёт:( главное по-быстрее бв🙏; Выздоравливайте❤️; Супер! Молодец! Обожаю честность; на отдых с детьми нужно брать и пап, дабы дежурить в две смены».

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