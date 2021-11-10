Актриса Анна Саливанчук, жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова решила показать, как набралась сил и впервые кардинально сменила прическу, которая ее преобразила.

Как известно, Анна ведет страницу в Инстаграм довольно активной. Артистке нравится рассказывать о себе и переменах в жизни, записывать много видео и показывать разные притчи. В этот же раз Саливанчук поделилась более личными снимками.

Как оказалось, артистка нарастила локоны и сделала кудри:

«Я психанула и решила это сделать🙈 Вообще я боюсь изменений во внешности, но когда как не сейчас👍 Всего лишь 2,5 часа и ты - 1,5 месяца с укладкой!! Спасибо. Пишите нравиться вам или нет? Хотели бы вы себе такие кудри?» - написала Анна под небольшим видео.

Поклонники принялись комментировать увиденное:

«Ой, класс❤️; Очень красиво!!!!!🔥❤️😍Супер; Очень красивая 😍; кайф; очень красиво😍; Очень тебе хорошо 😍; Вау! Кстати, очень клёво вышло!!!!; Очень хороший результат, как по мне, вам к лицу такая укладка✨; Да, очень нравится, очень хочу!!!; Это просто 🔥 завидую вашему мужу».

Напомним, Анне Саливанчук делали опасную операцию на шейном позвоночнике. Актрисе пришлось удалять 2 грыжи и ставить титановую пластину, откуда и появился шрам.

"На шейном позвоночнике мне удалили 2 грыжи, 1 диск и вставили титановую пластину. Это спинной мозг почему пропало зрение, а это очень опасно. Я могла остаться овощем", - призналась Анна Саливанчук.

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