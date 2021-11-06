Актриса Анна Саливанчук, жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова высказалась о ценности жизни после печального известия, из-за которого публично разрыдалась.

Артистка привыкла рассказывать о своих проблемах и не скрывает чувств, когда что-то происходит в ее жизни. Максимально искренно Анна обычно обращается к фанатам, чтобы не показывать искусственно приукрашенную картину. В этот раз Саливанчук заговорила о личных переживаниях:

«Когда уходит близкий человек, он оставляет в нас частицу себя. Конечно, он уже не возвратится. Но в наших силах продолжить его земное путешествие делясь этой частицей с другими. Это лучшее решение, что мы можем принять, сохраняя память о близком друге.

И продолжать жить, любить, работать, общаться с друзьями, ходить в театры и на концерты, заниматься спортом. Жизнь - фантастическая штука! И нужно ее проживать счастливо! Со всеми взлетами и падениями, печалями и радостями, но не прекращая наслаждаться и любить каждое отведённые мгновение!» - написала Саливанчук.

Поклонники ее поддержали: «Лучшая!😍❤😉; Полностью согласен!); Как все верно сказано».

Ранее 36-летняя звезда ситкома "Однажды под Полтавой" и комедии "Свингеры" сообщила в Инстаграм о внезапной смерти украинского режиссера, худрука Театра на Подоле в Киеве Виталия Малахова. Саливанчук дополнила пост ярким фото с мэтром.

По словам актрисы, покойный был для нее как второй отец.

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