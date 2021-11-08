Известная украинская актриса и жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова Анна Саливанчук решила вспомнить о первых встречах с мужем и показала памятные архивные фото.

Популярная актриса каждый день рассказывает в Инстаграм о своей жизни, показывает свой внешний вид и говорит о проблемах семьи и детей. Причем Анна постоянно также публикует кадры из своих фотосессий и выбирает специальные темы к каждому фото.

В этот раз в Сторисах Саливанчук решила показать памятные кадры семилетней давности. Как оказалось, тогда Анна только начинала свои отношения с супругом и их отдых ей очень запомнился:

«У нас годовщина первого свидания. А это фото уже через десять дней после первого свидания и мы уже в Израиле» - поделилась Анна. Она также показала, как выглядела ее фигура до рождения двоих детей и как она изменилась за это время.

Как можно заметить, артистка также активно ведет Инстаграм – рассказывает о себе, жизненном опыте и впечатлениях от разных случаев. Не обходится без поучительных историй. Любит также Саливанчук блеснуть фигурой.

Над собой Анна много работает и формы под фильтрами не скрывает. Более того, Анна намерена вернуть пластичность и тренируется довольно часто, чтобы без проблем садиться на шпагат. В черном обтягивающем костюме Саливанчук покрутилась перед камерой и показала, в какой форме она сейчас.

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