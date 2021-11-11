Актриса Анна Саливанчук, жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова решила отступить от привычного образа и поменяла прическу, что ее сильно взбудоражило.
Анна Саливанчук показывает новые кадры почти каждый день, однако при этом в своих замечаниях она не повторяется. Под большинством фото звезды можно заметить интересные обращения к фанатам и советы о том, как прожить тот или иной период.
В этот раз звезда захотела перемен и неожиданно для всех сменила прическу. Короткие локоны, зачесанные на одну сторону в салоне Анна сменила на длинные кудрявые и пышные пряди. Причем реакция на образ звезды была только положительная.
Сама Саливанчук рассказала, что ей захотелось небольшого эксперимента и это ее так взбудоражило, ведь многие похвалили ее вид и написали, что теперь она выглядит моложе.
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Как оказалось, артистка нарастила локоны и сделала кудри, под еще одним видео пользователи также выразили свое мнение:
«Я психанула и решила это сделать🙈 Вообще я боюсь изменений во внешности, но когда как не сейчас👍 Всего лишь 2,5 часа и ты - 1,5 месяца с укладкой!! Спасибо. Пишите нравиться вам или нет? Хотели бы вы себе такие кудри?» - написала Анна под небольшим видео.
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