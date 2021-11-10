Известная украинская актриса и жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова Анна Саливанчук решила поднять интересную тему о вдохновении и расскзаала о том, как его можно найти.

В этот раз Анна решила порассуждать на тему вдохновения и того, как его найти творческому человеку. Более того, она решила привести конкретные примеры. Как правило, Саливанчук сопровождает подобные посты личными постановочными кадрами.

«Всем нам в той или иной степени знакомо состояние, когда мы погрязли в рутине и каждый наш день похож на предыдущий. Особенно поймут меня мамы🙈

Мы делаем одни и те же действия, идём на работу по инерции, общаемся с теми же людьми, приходим домой и смотрим одни и те же соц сети, бесцельно скролим ленту... И так постепенно наша жизнь превращается в «день сурка». О каком вдохновении может идти речь? Как вернуть себе энергию, желание жить и дышать полной грудью? А ведь очень важно чувствовать наполненность в каждой минуте, отведённой нам!» - высказалась Саливанчук.

Она посоветовала стараться ставить себя в ситуацию, когда ежедневно вы соприкасаетесь с чём-то новым. С новой информацией, с новыми людьми, с новой едой в заведении, с новыми фильмами и книгами.

«Важны новые знакомства, новые места, информация, новый опыт. Казалось бы, это очень простые советы, но они реально работают!». – сделала вывод Анна в посту.

Ранее в Сторисах Саливанчук решила показать памятные кадры семилетней давности. Как оказалось, тогда Анна только начинала свои отношения с супругом и их отдых ей очень запомнился:

«У нас годовщина первого свидания. А это фото уже через десять дней после первого свидания и мы уже в Израиле» - поделилась Анна. Она также показала, как выглядела ее фигура до рождения двоих детей и как она изменилась за это время.

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