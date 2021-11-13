Известная актриса Анна Саливанчук решила показать, как нежится на отдыхе, куда отправилась совсем недавно, и теперь удивляет фигурой в маленьких купальниках.

Анна решила отправиться с семьей на отдых и теперь покоряет пляж фигурой в черном купальнике. При этом Саливанчук есть чем удивить, ведь для таких форм она много работает в спортзале и часто занимается с тренером, чтобы вернуть растяжку.

«Конечно сложно на море с детьми, обезательно кто то заболеет, но у нас же есть аптечка с собой, поэтому нам не страшен серый волк🙈 пытаемся не смотря ни на что кайфовать💙», - пишут Анна под кадрами.

Поклонники поддержали ее пост и были восхищены фигурой:

«Супер хороша😍😍; Боже яка гарнюня, ох, Аня; Блин, у нас тоже Никита заболел сразу в первый день((( температура 39.2 была, но болел один день, давала противовирусное; Классно выглядишь, Аня! 😍Желаю прекрасного отдыха! И пусть аптечка пролежит без дела😉; Красотка🔥; Красивая очень😍; Красотка😍 Ах какая женщина какая женщина мне б такую!».

На другой фотографии Анна запечатлена сидя за столиком на красивой веранде, при этом ее почти полностью закрывает цветок в горшке, который оказался на переднем плане.

Тем не менее нельзя не заметить новую внешность актрисы – теперь она ходит с пышными игривыми кудрями, которые полностью меняют ее внешний вид.

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