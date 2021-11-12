Известная актриса Анна Саливанчук поделилась в сети кадром с роскошного отдыха, на котором показала себя с новой внешностью.

Как сообщает Politeka.net, известная актриса и жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук поделилась в своем Instagram ярким кадром с заграничного отдыха. Оказалось, что красотка отправилась к морю в Египет и поселилась в роскошном отеле.

На новой фотографии Анна запечатлена сидя за столиком на красивой веранде, при этом ее почти полностью закрывает цветок в горшке, который оказался на переднем плане. Тем не менее нельзя не заметить новую внешность актрисы – теперь она ходит с пышными игривыми кудрями, которые полностью меняют ее внешний вид.

В подписи к публикации Саливанчук написала: "Наконец-то! Давно заслуженный отдых!". Пользователи тут же принялись комментировать новое фото актрисы: "Заслужила", "Хорошего отдыха, дорогая туристка", "Хорошего отдыха! Желаю невероятных впечатлений", "Красотка", "Отличного отдыха и незабываемых впечатлений!", "Невероятно красивая", "Анечка, Вы его заслужили", "Отличного отдыха!".

Напомним, Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук призналась, на сколько лет его старше: "Старая кобыла".

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