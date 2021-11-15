Дружина продюсера" Квартал 95 " актриса Анна Саліванчук і Аліна Гросу показала пляжні образи з кучерями, українці в Instagram визначили, кому більше підходить.

Як пише Politeka.net, Анна Саліванчук нещодавно опублікувала фото в бікіні, здивувавши виглядом з кучерями. У Аліни Гросу теж виявилося фото в купальнику і з аналогічною зачіскою. Тому на сторінці "Зірковий шлях" вирішили влаштувати змагання, кому кучері йдуть більше.

"Анна Саліванчук vs Аліна Гросу. Кому кучері йдуть більше", - написано було під фото.

Фанати відразу почали обговорювати фотографії:

"Обом дуже красиво. Клас", Саліванчук більше"," Неймовірні, але найкраща номер один"," дуже хороші, але мені більше подобається Гросу"," обидві хороші", " Ганні Саліванчук підходять більше кучері. Не переварюю Аліну Гросу", " обидві неперевершені красуні. Кожній з дівчат підходять кучері. Головне, щоб подобалися собі", "Це важкий вибір".

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