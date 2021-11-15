Жена продюсера "Квартал 95" актриса Анна Саливанчук и Алина Гросу показала пляжные образы с кудрями, украинцы в Инстаграм определили, кому больше подходит.

Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук недавно опубликовала фото в бикини, изумив видом с кудрями. У Алины Гросу тоже оказалось фото в купальнике и с аналогичной прической. Поэтому на страничке "Зірковий шлях" решили устроить соревнование, кому кудри идут больше.

"Анна Саливанчук vs Алина Гросу. Кому кудри идут больше", - написано было под фото.

Фанаты сразу начали обсуждать фотографии:

"Обоим очень красиво. Класс", Саливанчук больше", "Невероятные, но самая лучшая номер один", "Очень хорошие, но мне больше нравится Гросу", "Обе хороши", "Анне Саливанчук подходят больше кудри. Не перевариваю Алину Гросу", "Обе непревзойденные красотки. Каждой из девушек подходят кудри. Главное, чтобы нравились себе", "Это тяжёлый выбор".

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