Відома українська актриса і дружина продюсера «Квартал 95» Анна Саліванчук розповіла про хворобу свого молодшого сина, який заразився під час їх відпочинку на курорті.

Як пише Politeka.net, знаменитість не стримала емоцій у новому пості на своїй сторінці в Instagram. Саліванчук розповіла, що її молодший син Микита, якому у вересні виповнився рік, заразився вірусом Коксакі під час їх відпочинку в Єгипті.

«Бідний мій Никитос. Ну чому йому так не пощастило цього разу на морі? Ну чому він захворів цієї Коксакі. Для чого всі ці випробування мені і моїм дітям», - задалася питаннями Саліванчук.

Вона зізналася, що хвороба дитини зараз забирає весь її час.

«Я навіть не встигаю записати нормально сторіс, не встигаю виставити фотографії. Не кажучи вже просто про відпочинок, для чого сюди і приїхали. Тому що Микита постійно плаче і хоче бути біля мого серця», - чесно розповіла актриса.

Втім, свій пост вона закінчила на оптимістичній ноті, помітивши, що їх сім'я переживе всі випробування.

Відзначимо, що Саліванчук і її чоловік, Олександр Божков, виховують двох синів: 6-річного Гліба і Микиту, який народився в минулому вересні.

Вірус Коксакі-хвороба, якою українці найчастіше заражаються на курортах Туреччини або Єгипту. Для зараження небезпечні водойми, куди потрапляють стічні води. Ця хвороба в першу чергу небезпечна для дітей, проте заразиться можуть і дорослі. Вірус викликає лихоманку, головний біль, діарею, біль у м'язах, суп на руках, ногах і в роті. Також хвороба може викликати небезпечні ускладнення.

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