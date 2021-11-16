Відома українська актриса і дружина продюсера «Квартал 95» Анна Саліванчук розповіла про хворобу свого молодшого сина, який заразився під час їх відпочинку на курорті.
Як пише Politeka.net, знаменитість не стримала емоцій у новому пості на своїй сторінці в Instagram. Саліванчук розповіла, що її молодший син Микита, якому у вересні виповнився рік, заразився вірусом Коксакі під час їх відпочинку в Єгипті.
«Бідний мій Никитос. Ну чому йому так не пощастило цього разу на морі? Ну чому він захворів цієї Коксакі. Для чого всі ці випробування мені і моїм дітям», - задалася питаннями Саліванчук.
Вона зізналася, що хвороба дитини зараз забирає весь її час.
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«Я навіть не встигаю записати нормально сторіс, не встигаю виставити фотографії. Не кажучи вже просто про відпочинок, для чого сюди і приїхали. Тому що Микита постійно плаче і хоче бути біля мого серця», - чесно розповіла актриса.
Втім, свій пост вона закінчила на оптимістичній ноті, помітивши, що їх сім'я переживе всі випробування.
Відзначимо, що Саліванчук і її чоловік, Олександр Божков, виховують двох синів: 6-річного Гліба і Микиту, який народився в минулому вересні.
Вірус Коксакі-хвороба, якою українці найчастіше заражаються на курортах Туреччини або Єгипту. Для зараження небезпечні водойми, куди потрапляють стічні води. Ця хвороба в першу чергу небезпечна для дітей, проте заразиться можуть і дорослі. Вірус викликає лихоманку, головний біль, діарею, біль у м'язах, суп на руках, ногах і в роті. Також хвороба може викликати небезпечні ускладнення.
Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" з формами напоказ несподівано поскаржилася на відпустку.
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