Известная украинская актриса и жена продюсера «Квартал 95» Анна Саливанчук рассказала о болезни своего младшего сына, который заразился во время их отдыха на курорте.

Как пишет Politeka.net, знаменитость не сдержала эмоций в новом посте на своей странице в Инстаграм. Саливанчук рассказала, что ее младший сын Никита, которому в сентябре исполнился годик, заразился вирусом коксаки во время их отдыха в Египте.

«Бедный мой Никитос. Ну почему ему так не повезло в этот раз на море? Ну почему он заболел этой коксаки. Для чего все эти испытания мне и моим детям», - задалась вопросами Саливанчук.

Она призналась, что болезнь ребенка сейчас отнимает все ее время.

«Я даже не успеваю записать нормально сторис, не успеваю выставить фотографии. Не говоря уже просто об отдыхе, для чего сюда и приехали. Потому что Никита постоянно плачет и хочет быть возле моего сердца», - честно рассказала актриса.

Впрочем, свой пост она закончила на оптимистичной ноте, заметив, что их семья переживет все испытания.

Отметим, что Саливанчук и ее муж, Александр Божков, воспитывают двоих сыновей: 6-летнего Глеба и Никиту, который родился в прошлом сентябре.

Вирус коксаки – болезнь, которой украинцы чаще всего заражаются на курортах Турции или Египта. Для заражения опасны водоемы, куда попадают сточные воды. Эта болезнь в первую очередь опасна для детей, однако заразится могут и взрослые. Вирус вызывает лихорадку, головную боль, диарею, боль в мышцах, супь на руках, ногах и во рту. Также болезнь может вызывать опасные осложнения.

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