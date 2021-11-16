Известная украинская актриса и жена продюсера «Квартал 95» Анна Саливанчук рассказала о болезни своего младшего сына, который заразился во время их отдыха на курорте.
Как пишет Politeka.net, знаменитость не сдержала эмоций в новом посте на своей странице в Инстаграм. Саливанчук рассказала, что ее младший сын Никита, которому в сентябре исполнился годик, заразился вирусом коксаки во время их отдыха в Египте.
«Бедный мой Никитос. Ну почему ему так не повезло в этот раз на море? Ну почему он заболел этой коксаки. Для чего все эти испытания мне и моим детям», - задалась вопросами Саливанчук.
Она призналась, что болезнь ребенка сейчас отнимает все ее время.
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«Я даже не успеваю записать нормально сторис, не успеваю выставить фотографии. Не говоря уже просто об отдыхе, для чего сюда и приехали. Потому что Никита постоянно плачет и хочет быть возле моего сердца», - честно рассказала актриса.
Впрочем, свой пост она закончила на оптимистичной ноте, заметив, что их семья переживет все испытания.
Отметим, что Саливанчук и ее муж, Александр Божков, воспитывают двоих сыновей: 6-летнего Глеба и Никиту, который родился в прошлом сентябре.
Вирус коксаки – болезнь, которой украинцы чаще всего заражаются на курортах Турции или Египта. Для заражения опасны водоемы, куда попадают сточные воды. Эта болезнь в первую очередь опасна для детей, однако заразится могут и взрослые. Вирус вызывает лихорадку, головную боль, диарею, боль в мышцах, супь на руках, ногах и во рту. Также болезнь может вызывать опасные осложнения.
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