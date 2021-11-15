Відома актриса Анна Саліванчук, яка кілька днів тому вирушила на відпочинок разом з дітьми, вирішила висловитися про те, як насправді проходять її будні.

Анна вирушила у відпустку разом з сім'єю, причому як виявилося відпочинок виглядає не таким розслабленим і яскравим, як зазвичай це буває на постановочних кадрах в житті інших зірок. З цього приводу Саліванчук чесно висловилася в спеціальному відео.

Позуючи в модному купальнику з досить відкритим декольте і з новою зачіскою, зірка відразу привернула увагу:

"Не знаю, хто придумав словосполучення «Відпочинок з дітьми. Звичайно, при згадці цих слів в голові спливає яскрава Сонячна картинка узбережжя, усміхнених дітей з мамою біля замку з піску, і ще багато інших приємних моментів.

На практиці все інакше. Під час відпочинку з дітьми у тебе активізуються всі органи чуття, ти спостережливий, не зводиш очей зі свого чада, Професійніше ніж рятувальник. Лікар зі стажем і аптечкою «Дайбоже» на всі випадки життя. Що власне і сталося в перший же день з нами🙈

Кращий в світі аніматор. Так як розважати дітей потрібно постійно, а не 1-2 проплачених години😂 на поплавати у тебе 10 хвилин. У разі якщо під час запливу не побачиш чадо, що лежить (або сидить) там, де його залишили, пливеш назад швидше олімпійця» - висловилася Анна і отримала підтримку в коментарях:

"В точку; Привіт тобі ти красуня; так і є. Все точно; тому кріпіться, все пройде: (головне по-швидше бв🙏; Одужуйте❤️; Супер! Молодець! Обожнюю чесність; на Відпочинок з дітьми потрібно брати і тат, щоб чергувати в дві зміни».

Нагадавши, Дружина продюсера" Квартал 95 " Саліванчук зізналася, на скільки років його старше

Як повідомляла Politeka, Дружина продюсера "Квартал 95" показала, як помолодшала після різкої зміни іміджу

Також Politeka писала, що Дружина продюсера Квартал 95 "психанула" і кардинально змінила імідж, як вона тепер виглядає