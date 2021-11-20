Известная украинская актриса и жена продюсера "Квартал 95" покрасовалась на пляже во время отдыха в одном розовом купальнике, показывая себя со всех сторон.
Популярная актриса несколько дней назад отправилась на отдых в Египет вместе с детьми и недавно даже рассказала о всех сложностях и проблемах, с которыми столкнулась. По словам Анны, единственные минуты на пляже, что она уделяет себе – это случайные мгновения.
Так как в остальное время она вынуждена следить за сыновьями, чтобы они ничего не натворили и с ними ничего не случилось. Также в первый день отдыха заболел ребенок актрисы, о чем она тоже рассказывала.
Похоже, сейчас все наладилось, и звезда продолжает отдыхать на курорте, успевая также показать и личные фото с побережья. В маленьком розовом купальнике на завязочках Саливанчук сделала акцент на своих формах.
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Анна также рассказала в Инстаграм о своем отпуске и мыслях по этому поводу:
"У меня есть четкая позиция: женщина должна быть красивой. Именно должна. Потому что так задумано природой: цветы должны цвести, радовать глаз и источать тонкие ароматы, птицы должны петь, солнце светить. А женщина должна нравиться себе, наслаждаться собой и быть красивой", — добавила Анна Саливанчук.
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