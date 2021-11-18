Актриса театра и кино Анна Саливанчук, звезда популярного сериала "Сваты" и супруга продюсера студии "Квартал 95" Александра Божкова, которая недавно родила второго ребенка, показала, как проводит время в Египте, изумив фото в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук, которая вышла замуж за продюсера студии "Квартал 95" Александра Божкова. Шесть лет назад артистка родила первого сына Глеба, а в 2020 уже родила второго сына Никиту. Звезда сейчас отдыхает в Египте, куда взяла и младшего, но у малыша появилась сыпь. Но Анна уже заказала для Никиты специальные средства в аптеке, а сама продолжает радовать фанатов эффектными фото в Инстаграм.

На новом фото Анна показалась в купальнике, позируя у бассейна. Звезда выставила ножки, впечатляя фигуркой.

"Вы представить себе не можете, как я люблю море!", - написала Анна.

Фанаты поставили более 6 тысяч лайков и написали комментарии:

"Красотка", "Класс", "Милах", "Шикарная", "Очень красиво", "Так это же бассейн", "И я люблю море,в любую погоду, можно даже не купаться, а просто посидеть на берегу".

Напомним, известная актриса театра и кино показала шестилетнего сына от продюсера студии "Квартал 95"

Также Politeka сообщала, что маленький сын продюсера студии "Квартал 95" и актрисы театра и кино Саливанчук сильно начал болеть в отпуске

А еще Politeka писала, что избранница продюсера студии "Квартал 95" рассказала о проблемах с маленьким ребенком, отдых пошел не по плану



