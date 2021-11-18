Актриса театра и кино Анна Саливанчук, звезда популярного сериала "Сваты" и супруга продюсера студии "Квартал 95" Александра Божкова, которая недавно родила второго ребенка, показала, как проводит время в Египте, изумив фото в Инстаграм.
Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук, которая вышла замуж за продюсера студии "Квартал 95" Александра Божкова. Шесть лет назад артистка родила первого сына Глеба, а в 2020 уже родила второго сына Никиту. Звезда сейчас отдыхает в Египте, куда взяла и младшего, но у малыша появилась сыпь. Но Анна уже заказала для Никиты специальные средства в аптеке, а сама продолжает радовать фанатов эффектными фото в Инстаграм.
На новом фото Анна показалась в купальнике, позируя у бассейна. Звезда выставила ножки, впечатляя фигуркой.
"Вы представить себе не можете, как я люблю море!", - написала Анна.
Внук Пугачевой приехал в гости, Галкин заснял реакцию Гарри и Лизы: яркие кадры
Некоторым украинцам ввели комендатский час: кому запрещено появляться на улице после 9 вечера
Девочка с редким диагнозом заставила судей "Україна має талант" застыть в изумлении: "Никто не может повторить"
Звезда "Дизель шоу" рассказала о замужестве и пополнении: «Будет маленькая Булитка?»
Оборвалась жизнь звезды шоу "Танцы со звездами", друзья потрясены: "Как же так, еще совсем молодая..."
Фанаты поставили более 6 тысяч лайков и написали комментарии:
"Красотка", "Класс", "Милах", "Шикарная", "Очень красиво", "Так это же бассейн", "И я люблю море,в любую погоду, можно даже не купаться, а просто посидеть на берегу".
Напомним, известная актриса театра и кино показала шестилетнего сына от продюсера студии "Квартал 95"
Также Politeka сообщала, что маленький сын продюсера студии "Квартал 95" и актрисы театра и кино Саливанчук сильно начал болеть в отпуске
А еще Politeka писала, что избранница продюсера студии "Квартал 95" рассказала о проблемах с маленьким ребенком, отдых пошел не по плану