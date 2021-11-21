Новий "Холостяк" Алекс Топольський розповів про свої перемоги і продемонстрував привабливе фото зі спортзалу.

Після того, як українцям стало відомо ім'я нового героя шоу «Холостяк», молодий бізнесмен з Америки вирішив активно вести свій фотоблог, щоб ділиться знімками і розповідати про себе.

Цього разу Топольський показав в Instagram кадр, зроблений в тренажерному залі. Він був досить пікантний, так як молодий чоловік позував в спортивних шортах, продемонструвавши всім свій накачаний торс.

У публікації новий холостяк повідав, що веде «журнал перемог», де кожен день відзначаєш свої успіхи. Також Алекс зазначив, що в кінці тижня не забуває балувати себе чимось смачненьким.

"Вирішив заощадити на пральній дошці, правда доводиться попітніти натомість😆 ось, взагалі не хотілося вставати сьогодні о 5:30 ранку і йти в зал, але сила волі і правильно обрана мотивація взяли своє. І вже через годину я літав у хмарі допоміна, насолоджуючись ще однією галочкою в журналі перемог за день) а ти ведеш «журнал перемог», де кожен день відзначаєш свої успіхи? P. S Не забувай себе винагороджувати за них невеликим смачним чізкейком в кінці тижня", - розповів він.

Зазначимо, що 32-річний Олександр Топольський, який побудував успішну кар'єру в США. Сам хлопець родом зі Львова. В Україну він повернувся, щоб знайти свою любов.

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