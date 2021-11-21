Новый "Холостяк" Алекс Топольский рассказал о своих победах и продемонстрировал притягательное фото из спортзала.

После того, как украинцам стало известно имя нового героя шоу «Холостяк», молодой бизнесмен из Америки решил активно вести свой фотоблог, чтобы делится снимками и рассказывать о себе.

В этот раз Топольский показал в Instagram кадр, сделанный в тренажерном зале. Он был достаточно пикантный, так как молодой человек позировал в спортивных шортах, продемонстрировав всем свой накачанный торс.

В публикации новый холостяк поведал, что ведёт «журнал побед», где каждый день отмечаешь свои успехи. Также Алекс отметил, что в конце недели не забывает баловать себя чем-то вкусненьким.

"Решил сэкономить на стиральной доске, правда приходится попотеть взамен😆 Вот, вообще не хотелось вставать сегодня в 5:30 утра и идти в зал, но сила воли и правильно выбранная мотивация взяли своё. И уже час спустя я летал в облаке допомина, наслаждаясь ещё одной галочкой в журнале побед за день) А ты ведёшь «журнал побед», где каждый день отмечаешь свои успехи? P.S Не забывай себя вознаграждать за них небольшим вкусным чизкейком в конце недели", - рассказал он.

Отметим, что 32-летний Александр Топольский, который построил успешную карьеру в США. Сам парень родом из Львова. В Украину он вернулся, чтобы найти свою любовь.

Напомним, что Топольский рассказал, как правильно любить: "А как же в омут с головой?".

Как сообщала Politeka, Топольский засветился в компании двух красоток из команды шоу: "Начало пути".

Также Politeka писала, что Топольский рассказал о боли и разочаровании: "Для себя давно решил...".