Популярна українська співачка, екс-солістка «Время и Стекло» Надя Дорофєєва вразила екстравагантним вбранням з величезними крилами ангела.

Як пише Politeka.net, в Instagram у 31-річної артистки з'явилися фото і відео, зняті під час її останнього виступу. Дорофєєва була одягнена в світлий корсет, схожий на нижню білизну, і спідницю. Образ доповнювали величезні крила і незвичайний макіяж. Дівчина нагадувала ангела Victoria's Secret.

"Нічого святого", - підписала відео зірка.

У коментарях артистці залишили масу приємних слів. Не обійшлося і без колючих зауважень надто відвертому образу дівчини.

"Залишай цей мейк назавжди", "Класно як", "Занадто", "Не знаю як довго тобі робили цей макіяж крутий, але блін дуже красиво", "Ви Богиня", "скільки ж птахів ти вбила", "не цікаво", "мені здається ангели приблизно так і виглядають", "не можу відірвати очей від такої краси", "вже б голою вийшла", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Дорофєєва "пригрозила" відомому відеоблогеру:" всі будуть ненавидіти...".

Раніше Politeka писала, що Дорофєєва засвітилася з крилами ангела і в корсеті:"нічого святого".

A ще Politeka повідомляла, що Дорофєєва покрасувалася в обіймах Позитива: "як же ви поєднуєтеся...".