Популярная украинская певица, экс-солистка «Время и Стекло» Надя Дорофеева впечатлила экстравагантным нарядом с огромными крыльями ангела.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у 31-летней артистки появились фото и видео, снятые во время ее последнего выступления. Дорофеева была одета в светлый корсет, похожий на нижнее белье, и юбку. Образ дополняли огромные крылья и необычный макияж. Девушка напоминала ангела Victoria's Secret.

«Ничего святого», - подписала видео звезда.

В комментариях артистке оставили массу приятных слов. Не обошлось и без колких замечаний чересчур откровенному образу девушки.

«Оставляй этот мейк навсегда», «Классно как», «Чересчур», «Не знаю как долго тебе делали этот макияж обалденный, но блин очень красиво», «Вы Богиня», «Сколько же птиц ты убила», «Неинтересно», «Мне кажется ангелы примерно так и выглядят», «Не могу оторвать глаз от такой красоты», «Уже б голой вышла», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Дорофеева "пригрозила" известному видеоблогеру: "Все будут ненавидеть...".

Ранее Politeka писала, что Дорофеева засветилась с крыльями ангела и в корсете: "Ничего святого".

A еще Politeka сообщала, что Дорофеева покрасовалась в объятиях Позитива: "Как же вы сочетаетесь...".