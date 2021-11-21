Надя Дорофєєва з Позитивом (Олексієм Завгороднім), колишні солісти групи "Время и Стекло", записали спільне відео, не залишивши байдужими фанатів.

Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва з Олексієм Завгороднім були солістами гурту "Время и Стекло". Але артисти вирішили зайнятися сольними проектами, випустивши прощальний кліп. При цьому багато фанатів думали, що у солістів роман. Тому Надя вирішила пожартувати над такими людьми, записавши інтригуюче відео, яке опублікувала в Тікток.

На ньому Надя і Олексій почали обіймати один одного і майже поцілувалися, після чого відео обірвалося. Ролик вийшов дуже провокаційним, що свідчу перегляди і лайки в Тіктоку.

"Шиперам на радість", - написала Надя.

Фанати поставили майже 20 тисяч лайків і написали коментарі:

"Я в дитинстві думала що ви зустрічаєтеся, і засмутилася потім", "вони зустрілися", "як же ви поєднуєтеся, я не можу", "щоб мене так флешбекнуло", "як же вони підходять один одному", "Шипери, ну що ви, хоч живі?".

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