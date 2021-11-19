Украинская певица, экс-солистка группы «Время и Стекло» Надежда Дорофеева трогательно рассказала о том, как прошел ее первый год в качестве сольной исполнительницы.

Надя в этот раз решила рассказать под личным видео с памятными воспоминаниями о своих чувствах. Ровно год назад появился ее сольный проект DOROFEEVA. В этот день онп сделала первый шаг, к которому ее вел долгий путь.

«Это был год абсолютного творчества, я писала тексты и музыку, ездила с концертами по всей стране, открывала себя по-новому, говорила о важном, экспериментировала со стилем и звучанием, снимала влоги, откровенничала в постах в инстаграме, переживала разные эмоции, творила, любила, была как-никогда наполненной и вдохновленной. Это был невероятный год…

Спасибо, что были со мной и продолжаете меня поддерживать – это очень важно и ценно!» - высказалась Надя.

Поклонники поддержали: «Столько всего ты сделала!!!!! Урррааааа❤; Поздравляю тебя , удачи тебе в дальнейшем, продолжай идти только к лучшему 😍❤️;Умеет девочка вдохновить; Надя поздравляю Вас с юбилеем сольного проекта; Поздравляю!!! Ты огромная умничка. Желаю вдохновения и сил; подарила нам столько счастья, веселья и радости 😭💗» - пишут фанаты.

Ранее в Инстаграм у певицы появилось видео, на котором она предстала в коротеньком теплом платье. Артистка наливала в бокалы алкоголь и танцевала.

«Для меня настоящая дружба – это делиться вкусной едой, любить одинаковую музыку и странные танцы, ржать над шутками друг друга, ну или просто так, и сплетничать за бокалом», - отметила звезда.

Напомним, что Надя Дорофеева в латексе засветилась на известном шоу: "Было лучше, когда пела…".

Как сообщала Politeka, Дорофеева в латексе нарвалась на критику: "Мягко говоря...".

Также Politeka писала, что Дорофеева с колена заехала Дантесу в то самое место: "Надеюсь, детей все-таки будут иметь".