Известная украинская певица Надя Дорофеева и ее муж Владимир Дантес решили сходить в кафе в свой выходной и посмеялись с друга, который опоздал на встречу.

Как пишет Politeka.net, 31-летняя украинская певца Надя Дорофеева и 33-летний популярный исполнитель Владимир Дантес, уже более шести лет живут в счастливом браке.

В своем Instagram певцы часто делятся общими фотографиями и видео и показывают, как проводят время вместе. На этот раз Надя записала несколько сторис из кафе, куда они отправились с Владимиром, и показала блюда, которые они заказали.

Впоследствии Надя через окно сняла на видео их друга, видеоблоггера Антона Мурафу, который опоздал на встречу и оказался в конце длинной очереди на вход.

Надя посмеялась с Антона, который все же решил обойти очередь и присоединиться к ней с Дантесом за столиком в кафе.

"Когда твой друг опоздал... Смотри, тебя сейчас все будут ненавидеть, Антон", - в шутку сказала Дорофеева.

Ранее Politeka писала, что Потап с Дорофеевой и Позитивом разозлили украинцев общим видео: "Придумайте что-нибудь новое".

Напомним, что Дорофеева порадовала поклонников ярким видео: "Знакомьтесь с моим новым визуальным стилем".

A еще Politeka сообщала, что Дантеса и его команду раскритиковали после победы в "Лиге смеха": "Оно же никакое".